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Convocati, confermata la presenza di Milenkovic, assenti invece Rasmussen e Pedro

Vincenzo Montella ha convocato 24 giocatori per la partita contro l’Udinese, in programma domani alle 12.30 all’Artemio Franchi. Confermate le assenze di Rasmussen e Pedro, mentre l'acciaccato Milenko...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2019 15:20
Convocati, confermata la presenza di Milenkovic, assenti invece Rasmussen e Pedro - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Vincenzo Montella ha convocato 24 giocatori per la partita contro l’Udinese, in programma domani alle 12.30 all’Artemio Franchi. Confermate le assenze di Rasmussen e Pedro, mentre l'acciaccato Milenkovic resta tra i convocati in assenza di dati certi sulla sua condizione di salute

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