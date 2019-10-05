Convocati, confermata la presenza di Milenkovic, assenti invece Rasmussen e Pedro
Vincenzo Montella ha convocato 24 giocatori per la partita contro l’Udinese, in programma domani alle 12.30 all’Artemio Franchi. Confermate le assenze di Rasmussen e Pedro, mentre l'acciaccato Milenko...
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2019 15:20
Vincenzo Montella ha convocato 24 giocatori per la partita contro l’Udinese, in programma domani alle 12.30 all’Artemio Franchi. Confermate le assenze di Rasmussen e Pedro, mentre l'acciaccato Milenkovic resta tra i convocati in assenza di dati certi sulla sua condizione di salute
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