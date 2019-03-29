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Empoli, Jacob Rasmussen sarà assente contro la Juventus. Il motivo

Il danese Jacob Rasmussen, come riporta il sito ufficiale dell'Empoli, "non sarà disponibile per la gara in trasferta contro la Juventus a causa di una contusione alla testa avuta nell’ultimo impegno...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2019 20:47
Empoli, Jacob Rasmussen sarà assente contro la Juventus. Il motivo -
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Il danese Jacob Rasmussen, come riporta il sito ufficiale dell'Empoli, "non sarà disponibile per la gara in trasferta contro la Juventus a causa di una contusione alla testa avuta nell’ultimo impegno con la selezione nazionale. I sintomi sono completamente regrediti ma l’attività agonistica risulta ancora controindicata come da protocollo".

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