Empoli, Jacob Rasmussen sarà assente contro la Juventus. Il motivo

Il danese Jacob Rasmussen, come riporta il sito ufficiale dell'Empoli, "non sarà disponibile per la gara in trasferta contro la Juventus a causa di una contusione alla testa avuta nell’ultimo impegno...

Il danese Jacob Rasmussen, come riporta il sito ufficiale dell'Empoli, "non sarà disponibile per la gara in trasferta contro la Juventus a causa di una contusione alla testa avuta nell’ultimo impegno con la selezione nazionale. I sintomi sono completamente regrediti ma l’attività agonistica risulta ancora controindicata come da protocollo".