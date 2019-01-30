Rasmussen è della Fiorentina, domani le visite mediche a Firenze. La data del suo arrivo...
Jacob Rasmussen si trova già a Firenze e domattina svolgerà le visite mediche con la Fiorentina. Il difensore centrale danese classe '97, bloccato dai viola per la prossima estate, è arrivato in città...
Jacob Rasmussen si trova già a Firenze e domattina svolgerà le visite mediche con la Fiorentina. Il difensore centrale danese classe '97, bloccato dai viola per la prossima estate, è arrivato in città in questi minuti insieme al proprio entourage. Domani mattina svolgerà le visite mediche. Resterà ad Empoli fino a giugno per poi vestire la maglia viola dal prossimo luglio. Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà il giocatore potrebbe restare ad Empoli anche nella prossima stagione. Molto, aggiungiamo noi, dipenderà dalla permanenza o meno della squadra toscana in serie A.