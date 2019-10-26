Simonti: "Io, tifoso viola da sempre e ora capitano della Primavera, é bellissimo. L'Atalanta un osso duro.."

Il capitano della Fiorentina Primavera, ha rilasciato questa interessante intervista ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Ecco alcuni suoi passaggi: "Sono onorato nell'indossare la fascia di capitano...

Il capitano della Fiorentina Primavera, ha rilasciato questa interessante intervista ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Ecco alcuni suoi passaggi: "Sono onorato nell'indossare la fascia di capitano della squadra che amo da sempre, sono qua da quando avevo 9 anni, in più sono tifoso viola ed è magnifico per me. Andavo in curva fiesole quando ero piccolo, è anche strano ora avere la fascia di capitano, era uno dei miei sogni nel cassetto che mai avrei pensato do raggiungere nel livello massimo del giovanile.

Siamo tutti rammaricati per questi ultimi risultati, i pareggi sono dovuti a episodi che ci sono girati storti.Vincere un altro trofeo?Sarebbe bello vincerne uno in qursto inizio do stagione la società ci è vicino come non mai, dimostreremmo che siamo ancora noi i migliori, quelli fa battere. L’Atalanta è una squadra difficilissima da affrontare, perlopiù nel loro terreno di gioco, quello appena rifatto per la prima squadra, ma se giocheremo come contro il Torino nel ritorno della finale di coppa italia l’anno scorso, ce la potremo fare.

Ho scelto di restare in Primavera per dare una mano ai ragazzi più giovani di me, posso mettermi in mostra e dimostrare di avere quel qualcosa in più, è stata una scelta concordata con i dirigenti.

Posso migliorare nella fase difensiva nei duelli posso migliorere molto,come pregio mi aiuta la mia struttura fisica.. Modelli? Marcelo e Maldini, sono principalmente loro che mi hanno indirizzato verso la carriera come difensore.

Mi faccio caricare giocare davanti ad un grande pubblico, è stato bello giocare anche al Filadelfia di Torino. L’assenza di Dalle Mura a Bergamo? Mi auguro che non so senta più di tanto in campo, dovremo esser bravi noi a non farlo rimpiangere.

Rasmussen, Pedro e Vlahovic? Ci hanno portato sicurezza, non hanno avuti atteggiamenti menefreghisti. Vlahovic? Sarà una presenza importante, lo spero se sarà convocato. Duncan? E’ una persona socievole.