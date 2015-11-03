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Notizie Simonti Primavera Fiorentina
Ufficiale: Edoardo Pierozzi e Federico Simonti vanno alla Pistoiese
31 agosto 2020 16:48
Simonti: "Io, tifoso viola da sempre e ora capitano della Primavera, é bellissimo. L'Atalanta un osso duro.."
26 ottobre 2019 16:54
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