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Notizie Simonti Primavera Fiorentina

Ufficiale: Edoardo Pierozzi e Federico Simonti vanno alla Pistoiese

31 agosto 2020 16:48

Simonti: "Io, tifoso viola da sempre e ora capitano della Primavera, é bellissimo. L'Atalanta un osso duro.."

26 ottobre 2019 16:54

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