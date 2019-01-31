Rasmussen alla Fiorentina per 7 milioni di euro più Diks, resterà all'Empoli. Le cifre
La Fiorentina ha deciso di anticipare l’operazione Jacob Rasmussen, come da noi rivelato non soltanto ieri, proprio per dare un ulteriore segnale per il lavoro di semina che sta facendo per il futuro....
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 10:10
La Fiorentina ha deciso di anticipare l’operazione Jacob Rasmussen, come da noi rivelato non soltanto ieri, proprio per dare un ulteriore segnale per il lavoro di semina che sta facendo per il futuro. Affare da 7 milioni più Diks, a conferma di una valutazione importante che era stata data allo stesso danese. La seconda parte della stagione servirà per valorizzare ulteriormente le sue indubbie qualità.
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