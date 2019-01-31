Rasmussen alla Fiorentina per 7 milioni di euro più Diks, resterà all'Empoli. Le cifre

La Fiorentina ha deciso di anticipare l’operazione Jacob Rasmussen, come da noi rivelato non soltanto ieri, proprio per dare un ulteriore segnale per il lavoro di semina che sta facendo per il futuro....

A cura di Redazione Labaroviola 31 gennaio 2019 10:10

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