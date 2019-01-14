Doppio colpo dall'Empoli, Traorè e Rasmussen a giugno saranno della Fiorentina, i dettagli

Questo è quello che scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito:"Lo scatto è stato forte, praticamente decisivo. La Fiorentina ha in pugno Hamed Junior Traoré, centrocampista classe 2...

Questo è quello che scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"Lo scatto è stato forte, praticamente decisivo. La Fiorentina ha in pugno Hamed Junior Traoré, centrocampista classe 2000 dell’Empoli. E dovrebbe accadere qualcosa di molto importante per fare in modo che questa operazione non vada in porto, ora per giugno. Contano le firme, ma è anche vero che tra le due società c’è un’intesa verbale e ci sono i presupposti per andare a dama. Da una valutazione di 15, si può scendere di 2-3 milioni per arrivare alla definitiva quadratura. Nei prossimi giorni potrebbero esserci altri significativi sviluppi, in modo da perfezionare la trattativa.

Ma c’è di più: alla Fiorentina anche Jacob Rasmussen, difensore danese classe 1997 in forza al club di Corsi. A conferma che i viola sono alla ricerca di difensori centrali per il futuro, non a caso hanno puntato il 17enne Mario Vuskovic incassando per ora il no dell’Hajduk Spalato. Ma nei rapporti tra i viola e Corsi, intanto, precedenza a Traorè…"