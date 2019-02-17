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Viola-azzurri, Traorè e Ramsussen lasciati in panchina contro il Sassuolo

Non stanno facendo molto bene ultimamente i giocatori degli Empoli che sono già stati acquistati dalla Fiorentina. Il tecnico Iachini ha deciso così di lasciarli entrambi a sedere nel match casalingo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2019 14:11
Viola-azzurri, Traorè e Ramsussen lasciati in panchina contro il Sassuolo -
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Non stanno facendo molto bene ultimamente i giocatori degli Empoli che sono già stati acquistati dalla Fiorentina. Il tecnico Iachini ha deciso così di lasciarli entrambi a sedere nel match casalingo col Sassuolo, fondamentale per la salvezza degli azzurri. Esclusioni a sorpresa che bruciano, sopratutto per Traorè

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