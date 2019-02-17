Viola-azzurri, Traorè e Ramsussen lasciati in panchina contro il Sassuolo
Non stanno facendo molto bene ultimamente i giocatori degli Empoli che sono già stati acquistati dalla Fiorentina. Il tecnico Iachini ha deciso così di lasciarli entrambi a sedere nel match casalingo...
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2019 14:11
Non stanno facendo molto bene ultimamente i giocatori degli Empoli che sono già stati acquistati dalla Fiorentina. Il tecnico Iachini ha deciso così di lasciarli entrambi a sedere nel match casalingo col Sassuolo, fondamentale per la salvezza degli azzurri. Esclusioni a sorpresa che bruciano, sopratutto per Traorè