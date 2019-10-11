Form. ufficiale: L'11 viola che scenderà in campo nell'amichevole contro la Pistoiese. C'è Rasmussen
Alle 19 a Pistoia si giocherà l'amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Ecco l'11 viola scelto da mister Montella:FIORENTINA: Terracciano, Lirola, Ceccherini, Rasmussen, Venuti, Cristoforo, Zurkowski,...
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2019 19:09
Alle 19 a Pistoia si giocherà l'amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Ecco l'11 viola scelto da mister Montella:
FIORENTINA: Terracciano, Lirola, Ceccherini, Rasmussen, Venuti, Cristoforo, Zurkowski, Koffi, Ghezzal, Boateng, Eysseric