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Form. ufficiale: L'11 viola che scenderà in campo nell'amichevole contro la Pistoiese. C'è Rasmussen

Alle 19 a Pistoia si giocherà l'amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Ecco l'11 viola scelto da mister Montella:FIORENTINA: Terracciano, Lirola, Ceccherini, Rasmussen, Venuti, Cristoforo, Zurkowski,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2019 19:09
Form. ufficiale: L'11 viola che scenderà in campo nell'amichevole contro la Pistoiese. C'è Rasmussen -
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Alle 19 a Pistoia si giocherà l'amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Ecco l'11 viola scelto da mister Montella:

FIORENTINA: Terracciano, Lirola, Ceccherini, Rasmussen, Venuti, Cristoforo, Zurkowski, Koffi, Ghezzal, Boateng, Eysseric

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