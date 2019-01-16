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Nazione, scambio in vista tra Empoli e Fiorentina, Rasmussen a Firenze, Thereau ad Empoli

Le trattative tra Empoli e Fiorentina potrebbero non essere terminate con il passaggio di Hamed Junior Traore in viola. Secondo quanto riportato da La Nazione Jabub Rasmussen, difensore classe 1997 de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2019 11:30
Nazione, scambio in vista tra Empoli e Fiorentina, Rasmussen a Firenze, Thereau ad Empoli -
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Le trattative tra Empoli e Fiorentina potrebbero non essere terminate con il passaggio di Hamed Junior Traore in viola. Secondo quanto riportato da La Nazione Jabub Rasmussen, difensore classe 1997 degli azzurri, potrebbe approdare alla corte di Stefano Pioli in prestito, con Cyril Thereau che potrebbe invece rinforzare l'attacco di Beppe Iachini dopo aver rifiutato i trasferimenti a Cagliari e Frosinone.

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