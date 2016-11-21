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Diks: “Finora ho giocato pochissimo ma è stato giusto così. Non sono ancora pronto e al livello degli altri”

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Diks: “Finora ho giocato pochissimo ma è stato giusto così. Non sono ancora pronto e al livello degli altri”

Redazione

21 Novembre · 14:02

Aggiornamento: 21 Novembre 2016 · 14:02

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DiksFiorentina

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Kevin Diks, terzino destro della Fiorentina classe 96, ha parlato a NOS, queste le parole del difensore olandese: “Finora ho giocato sette minuti. Che non è proprio quello che avevo sperato, ma devo tenere a mente che non sono ancora pronto. E ‘un grande passo. Quando sono arrivato alla Fiorentina ho notato di dover fare uno sforzo in più per essere al livello degli altri, i miei compagni sono tutti bravi. E’ difficile tenere il passo. All’inizio ho avuto un mal di testa da tutto quello che ho dovuto imparare. Voglio arrivare a giocare di più questo inverno” conclude Diks.

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