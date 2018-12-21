Diks non convocato contro il Milan, per l'olandese ancora problemi fisici. Sottil..

Durante la conferenza stampa, Stefano Pioli ha rivelato che il terzino destro viola Kevin Diks non sarà nuovamente convocato. L'olandese ha rimediato..

Durante la conferenza stampa, Stefano Pioli ha rivelato che il terzino destro viola Kevin Diks non sarà nuovamente convocato. L'olandese ha rimediato un fastidioso infortunio muscolare nelle settimane scorse e ancora non ha recuperato.

Il tecnico ha anche aggiunto che i giovani che hanno giocato contro la Spal in Primavera, domani non saranno presenti. Si vanifica dunque un possibile ingresso del giovane Sottil..