Diks: "Sono cambiato grazie al prestito. Ora sono a mio agio nella tattica viola. Pioli..."

Il terzino destro della Fiorentina Kevin Diks ha dichiarato: "Sono molto diverso ora, sono cambiato tanto dopo aver fatto l'esperienze al Feyenoord e al Vitesse. Soprattutto la stagione al Feyenoord m...

Il terzino destro della Fiorentina Kevin Diks ha dichiarato: "Sono molto diverso ora, sono cambiato tanto dopo aver fatto l'esperienze al Feyenoord e al Vitesse. Soprattutto la stagione al Feyenoord mi ha fatto molto bene. Ho avuto un momento difficile lì dal punto di vista mentale e fisicamente per alcuni mesi. Ho fatto alcune partite in panchina ma poi nell'ultima parte di stagione ho sempre giocato. In Fiorentina sono a mio agio nella tattica di gioco e sento che il mister mi dà molta fiducia. Questo anche perché mi vede lavorare nel modo corretto".