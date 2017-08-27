Il Feyenoord umilia il Willem II con una manita, doppio assist di uno scatenato Diks

All'ora di pranzo è andata in scena per il campionato olandese la sfida tra Feyenoord e Willem II

All'ora di pranzo è andata in scena per il campionato olandese la sfida tra Feyenoord e Willem II. La sfida se la sono aggiudicata i padroni di casa con un roboante 5-0 dopo che i primi 4 gol erano stati segnati durante i primi 45 minuti di gioco. Protagonista indiscusso è stato il giovane terzino di proprietà della Fiorentina Kevin Diks che grazie a due assist ha aiutato la squadra a mettere a segno la manita. Il giocatore classe 1996 è in Olanda con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del Feyenoord.