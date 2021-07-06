Diks: "Ieri mi sono trasferito al Copenhagen. Voglio ringraziare..."

Il difensore Diks saluta la Fiorentina.

Il terzino destro, Kevin Diks, ha pubblicato un post dopo il suo addio alla Fiorentina per andare a giocare al Copenhagen in Danimarca.

Queste le sue dichiarazioni: "Ieri mi sono trasferimento dalla Fiorentina al Copenhagen. Voglio ringraziare tutte le persone alla Fiorentina dopo esser stato cinque anni con questo bellissimo club. La viola mi ha dato la possibilità di migliorarmi come calciatore per diventare ciò che sono. Inoltre la Fiorentina ha cooperato nel mio ultimo trasferimento al Copenhagen e vorrei veramente ringraziare tutti i dirigenti e lo staff della società. Auguro alla viola un grande futuro, è stato un onore giocarci".

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