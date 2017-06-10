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Diks e Venuti saranno valutati da Pioli a Moena ma il titolare sarà Bruno Gaspar

I giovani terzini destri viola saranno valutati da Stefano Pioli, poi sarà deciso il loro futuro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2017 09:53
Diks e Venuti saranno valutati da Pioli a Moena ma il titolare sarà Bruno Gaspar -
Rassegna Stampa
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Tra i giocatori che rientreranno dai prestiti ci saranno anche Diks, al Vitesse da gennaio, e Venuti che, grazie anche al suo zampino, ha appena conquistato la promozione in Serie A. L’olandese probabilmente convocato a Moena per essere sottoposto all’esame del nuovo allenatore viola Stefano Pioli, ma il posto da titolare sulla fascia l’anno prossimo sarà/sarebbe riservato sicuramente a Bruno Gaspar.
La Nazione

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