Diks e Venuti saranno valutati da Pioli a Moena ma il titolare sarà Bruno Gaspar

I giovani terzini destri viola saranno valutati da Stefano Pioli, poi sarà deciso il loro futuro

Tra i giocatori che rientreranno dai prestiti ci saranno anche Diks, al Vitesse da gennaio, e Venuti che, grazie anche al suo zampino, ha appena conquistato la promozione in Serie A. L’olandese probabilmente convocato a Moena per essere sottoposto all’esame del nuovo allenatore viola Stefano Pioli, ma il posto da titolare sulla fascia l’anno prossimo sarà/sarebbe riservato sicuramente a Bruno Gaspar.

La Nazione