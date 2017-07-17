Diks: "Alla Fiorentina non è andata come speravo ma voglio tornare per far vedere le mie qualità. In allenamento coi viola..."

Ai microfoni di ﻿Fox Sport﻿ ha parlato ﻿Kevin Diks﻿, giovane terzino olandese di proprietà della Fiorentina in prestito al Feyenoord. Queste le sue parole..

Ai microfoni di Fox Sport ha parlato Kevin Diks, giovane terzino olandese di proprietà della Fiorentina in prestito al Feyenoord. Queste le sue parole: “Sono migliorato alla Fiorentina, ho imparato molto in allenamento. Non è andata così bene come speravo, ma spero di riprovarci ancora. Qui mi giocherò il posto. Cercherò di fare come Karsdorp, anche meglio. Vitesse? Ho rispetto del mio vecchio club, ma sono al Feyenoord e cercherò di vincere qui”.