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Napoli-Feyenoord: che figuraccia per Diks

Kevin Diks asfaltato dall'attacco del Napoli. Per i giornali di oggi il peggiore in campo.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2017 15:43
Napoli-Feyenoord: che figuraccia per Diks -
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Diks
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Feyenoord ko di fronte al trio delle meraviglie dell'attacco del Napoli e Kevin Diks tra i peggiori in campo, con i voti delle pagelle della stampa italiana che si attestano attorno al 4,5 per lui.

Secondo molti il giocatore di proprietà della Fiorentina è stato addirittura il peggiore in campo in assoluto della sfida del San Paolo, considerando che Insigne lo ha fatto letteralmente impazzire e che da una sua ingenuità è nato il goal del 2-0 partenopeo, che ha tolto ogni speranza di rimonta agli olandesi.

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