Napoli-Feyenoord: che figuraccia per Diks

Kevin Diks asfaltato dall'attacco del Napoli. Per i giornali di oggi il peggiore in campo.

Feyenoord ko di fronte al trio delle meraviglie dell'attacco del Napoli e Kevin Diks tra i peggiori in campo, con i voti delle pagelle della stampa italiana che si attestano attorno al 4,5 per lui.

Secondo molti il giocatore di proprietà della Fiorentina è stato addirittura il peggiore in campo in assoluto della sfida del San Paolo, considerando che Insigne lo ha fatto letteralmente impazzire e che da una sua ingenuità è nato il goal del 2-0 partenopeo, che ha tolto ogni speranza di rimonta agli olandesi.