Ufficiale, Diks è un nuovo calciatore del Feyenoord. La formula della cessione...

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Diks (classe 1996) al Feyenoord. Il contratto..

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Diks (classe ’96) al Feyenoord Rotterdam.

A riportarlo è direttamente la Fiorentina sul proprio sito ufficiale. Il calciatore era stato acquisto lo scorso anno nella sessione estiva e dopo soli 6 mesi, era stato ceduto nuovamente in prestito al Vitesse.