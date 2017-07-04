Ufficiale, Diks è un nuovo calciatore del Feyenoord. La formula della cessione...
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Diks (classe 1996) al Feyenoord. Il contratto..
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2017 10:35
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Diks (classe ’96) al Feyenoord Rotterdam.
A riportarlo è direttamente la Fiorentina sul proprio sito ufficiale. Il calciatore era stato acquisto lo scorso anno nella sessione estiva e dopo soli 6 mesi, era stato ceduto nuovamente in prestito al Vitesse.