All. Feyenoord: "Diks dalla Fiorentina? E' possibile, ma ci sono anche altre piste"

L'allenatore del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst parla Fox Sports Olanda della situazione di mercato legata alla sostituzione di Karsdorp, passato alla Roma: "Sono contento di come sono andate le...

L'allenatore del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst parla Fox Sports Olanda della situazione di mercato legata alla sostituzione di Karsdorp, passato alla Roma: "Sono contento di come sono andate le cose con Karsdorp, lo abbiamo fatto crescere in casa, lo abbiamo fatto sbocciare e adesso compie il grande salto. Diks? Non so se sarà lui il sostituto, è possibile, però stiamo valutando molti giocatori. Il ds Geel sa quello che voglio e sta lavorando duramente”.