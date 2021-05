Diks rivela: “A Firenze ho conosciuto la bella vita. Con la Primavera facevo 6 ore di pullman”

Kevin Diks, terzino destro classe 96, in prestito all’Aarhus e di proprietà della Fiorentina ha parlato al portale Voetbal Football, raccontando la sua esperienza in viola, queste le sue parole:

“Alla Fiorentina non giocavo, avevo davanti Bernardeschi e Gilberto, mi mandavano a giocare con la primavera. Facevo 5/6 ore in pullman prima di una partita in trasferta, non potevo accettarlo cosi andai a parlare con la società e mi dissero di volermi mandare in prestito in serie B ma secondo me era la scelta sbagliata e sono andato al Vitesse. Probabilmente il passaggio alla Fiorentina è stato un cambiamento troppo veloce per me. A Firenze ho conosciuto principalmente la bella vita”

