Notizie Vitesse Fiorentina

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L'allenatore del Vitesse avvisa la Fiorentina: "La Roma segna un gol e poi si chiude come un barattolo"

09 maggio 2022 15:00

Rasmussen resta al Vitesse: "Il Vitesse ha superato le mie aspettative"

17 maggio 2021 14:37

Diks rivela: "A Firenze ho conosciuto la bella vita. Con la Primavera facevo 6 ore di pullman"

05 maggio 2021 13:57

Ds Vitesse: "Vorremmo continuare con Rasmussen ma deciderà la viola"

22 gennaio 2021 14:41

Ufficiale: la Fiorentina comunica la cessione del giocatore Jacob Rasmussen. Ecco la formula

21 luglio 2020 23:17

Diks nella storia con il suo Vitesse, trofeo dopo 125 anni. E lui emerge per assist e fair play

02 maggio 2017 10:26

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