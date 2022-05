L’allenatore del Vitesse avvisa la Fiorentina: “La Roma segna un gol e poi si chiude come un barattolo”

Il tecnico del Vitesse, Thomas Letsch, ha parlato della Roma e ha consigliato il Feyenoord (prossimo avversario in finale di Conference League) su come affrontare i giallorossi. Parole che interessano anche la Fiorentina, che stasera affronterà la Roma allo stadio Franchi di Firenze. Queste le sue parole a fr12.nl:

“La Roma segna e poi chiude come un barattolo. Lo abbiamo sperimentato ad Arnhem. Noi possiamo essere tutti a favore del bel calcio, ma alla Roma ci sono leggi diverse. Se hai delle opportunità, coglile. Sicuramente ho pensato a quelle immagini dopo Roma-Leicester. Il club che ci ha eliminato ora è in finale. Abbiamo giocato anche due volte contro il Feyenoord quest’anno, vincendo entrambe le volte.

In assoluto non è importante, ma comunque ci dice che possiamo arrivare a un buon livello. E ora ovviamente faccio il tifo per il Feyenoord. Arne Slot sta facendo un grande lavoro e gli auguro tutta la fortuna. Per l’Olanda è importante una coppa internazionale, a livello sportivo e anche per la bellezza del trofeo. Ma devono stare attenti alla Roma, abbiamo provato su di noi la loro forza. Non esprime un bel calcio, ma è una squadra compatta e forte”.

