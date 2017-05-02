Diks nella storia con il suo Vitesse, trofeo dopo 125 anni. E lui emerge per assist e fair play

Grande gioia per il terzino in prestito nella prima divisione olandese

Kevin Diks è il terzino della Fiorentina mandato in prestito al Vitesse, squadra olandese di prima divisione. Il terzino viola ha vinto la coppa Nazionale battendo in finale 2-0 l’AZ Alkmaar, e portando il primo titolo nella storia al Vitesse, dopo 125 anni. Protagonosta anche lui, Kevin Diks entrato al minuto 83 con l’assist per il raddoppio e la definitiva vittoria. A fine partita, il terzino di proprietà della Fiorentina si è reso protagonista per il suo fair play, andando ad abbracciare l’avversario Luckassen in lacrime.