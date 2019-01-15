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Diks se ne va, prestito allo Standard Liegi. Accordo totale con la Fiorentina, i dettagli

Ci siamo, Kevin Diks presto lascerà la Fiorentina per trasferirsi allo Standard Liegi. Conferme totali rispetto a quanto riferito nei giorni scorsi in esclusiva. La trattativa è in dirittura d’arrivo,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 gennaio 2019 23:10
Diks se ne va, prestito allo Standard Liegi. Accordo totale con la Fiorentina, i dettagli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ci siamo, Kevin Diks presto lascerà la Fiorentina per trasferirsi allo Standard Liegi. Conferme totali rispetto a quanto riferito nei giorni scorsi in esclusiva. La trattativa è in dirittura d’arrivo, il difensore classe 1996 presto sbarcherà in Belgio.

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