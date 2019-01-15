Diks se ne va, prestito allo Standard Liegi. Accordo totale con la Fiorentina, i dettagli
Ci siamo, Kevin Diks presto lascerà la Fiorentina per trasferirsi allo Standard Liegi. Conferme totali rispetto a quanto riferito nei giorni scorsi in esclusiva. La trattativa è in dirittura d’arrivo,...
A cura di Redazione Labaroviola
15 gennaio 2019 23:10
Ci siamo, Kevin Diks presto lascerà la Fiorentina per trasferirsi allo Standard Liegi. Conferme totali rispetto a quanto riferito nei giorni scorsi in esclusiva. La trattativa è in dirittura d’arrivo, il difensore classe 1996 presto sbarcherà in Belgio.
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