L'avvocato contro Diks: "Mi deve 7.000 euro", ma la Fiorentina smentisce con un comunicato ufficiale

Secondo quanto riportato da La Nazione pare che Diks si sia rifiutato di pagare alcune consulenze

Kevin Diks ha già lasciato Firenze per tornare in prestito al Vitesse, dopo una prima parte di stagione nel corso della quale non è riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato. Tuttavia il suo nome continua a tenere banco, in particolare sulle pagine de La Nazione che, nell'edizione odierna, riporta un'indiscrezione sul periodo trascorso dal difensore olandese in riva all'Arno.

Secondo quanto emerge dalle pagine del quotidiano pare che l'esterno classe '96 abbia contratto un debito di circa 7.000 euro nei confronti dell'avvocato Federico Scavetta, che nel periodo fiorentino lo avrebbe aiutato a trovare una sistemazione, ad acquistare una macchina ed a noleggiarne una seconda. Consulenze che, a detta dell'avvocato, Diks non avrebbe provveduto a retribuire. La controversia è quindi sfociata in una querela nei confronti dell'agente dell'olandese che, sempre secondo la versione di Scavetta, non avrebbe accolto di buon grado le rimostranze dell'avvocato.

A far chiarezza sull'accaduto è arrivato un comunicato di ACF Fiorentina comparso sul sito ufficiale: "In merito all’articolo pubblicato in data odierna sul quotidiano La Nazione a firma Stefano Brogioni relativo a presunti debiti del calciatore Kevin Diks nei confronti di un avvocato, ACF Fiorentina chiarisce di essere stata messa, per tempo, a conoscenza dal calciatore della situazione e, per quanto risulta dalle parole di Diks e dagli atti in nostro possesso, nulla sarebbe dovuto all’avvocato. Ciò premesso, ACF Fiorentina si riserva ogni opportuna azione a tutela del nome e dell’immagine della Società e di un suo tesserato nel caso in cui dovessero essere ulteriormente associati a fatti che risultano privi di fondamento nei termini indicati".