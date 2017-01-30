UFFICIALE, DIKS TORNA IN OLANDA. LA FORMULA..

Quello che in estate era preso per possibile titolare, viene ceduto in prestito, nuovamente al Vitiesse. La formula dell'operazione..

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Diks (classe ’96) al SBV Vitesse. Lo riporta il sito ufficiale del club gigliato.

Kevin Diks, giovane calciatore olandese dalle ottime qualità. Con la maglia della Fiorentina ha collezionato solamente 2 presenze negli ultimi minuti di partita. Si è mostrato invece in Primavera dove, oltre a giocare con più continuità, ha realizzato un paio di reti. Come detto oggi in sala stampa dal direttore generale Pantaleo Corvino, il ragazzo tornerà al Vitiesse solamente in prestito per trovare continuità, così che torni in estate per fare tutta la preparazione al meglio.