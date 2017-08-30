Diks: “La Fiorentina mi lasciava spesso a casa. Stare al Feyenoord è un passo avanti per la mia carriera”

Dall'Olanda parla Kevin Diks, terzino destro classe 96 in prestito al Feyenoord: "La Fiorentina non fa le coppe europee quindi meglio stare qui

Kevin Diks, terzino destro di proprietà della Fiorentina e oggi in prestito al Feyenoord ha parlato ai media olandesi, queste le sue parole"

"In questa squadra posso fare la differenza, mentre alla Fiorentina ero spesso a casa e non ho avuto occasioni. Questa esperienza in Olanda per me è una grande occasione, un passo avanti, visto che la Fiorentina non parteciperà alle coppe europee".