Diks: "Adesso ho più esperienza, voglio cogliere la mia occasione"

Il laterale olandese Kevin Diks è pronto a tornare a Firenze dopo l'annata da protagonista nelle fila del Vitesse, club da cui la stessa Fiorentina l'aveva acquistato. L'esterno classe '96 reduce dall...

Il laterale olandese Kevin Diks è pronto a tornare a Firenze dopo l'annata da protagonista nelle fila del Vitesse, club da cui la stessa Fiorentina l'aveva acquistato. L'esterno classe '96 reduce dalla vittoriosa finale di Coppa d'Olanda conquistata contro l'AZ, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni riguardanti i viola a Omroepgelderland.nl: "Torno a Firenze con il mio primo trofeo della carriera. Voglio cogliere la mia occasione. La prossima stagione ci sarà un nuovo allenatore, e se mi vogliono tenere o dare di nuovo in prestito lo farò con piacere. Ho più esperienza, qui ho giocato molti minuti e vinto anche un premio ed è bello averlo vinto con il mio vecchio club, il Vitesse".