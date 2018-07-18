Pioli: “7 posto? È un buon obiettivo. Mancano dei giocatori. Saponara solo una botta. Attendiamo la sentenza”

OIl tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in sala stampa dopo la vittoria sull’Hellas Verona per 2-1:“Se dovessimo giocare in Europa abbiamo ad oggi una buona condizione fisica, nel prim...

OIl tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in sala stampa dopo la vittoria sull’Hellas Verona per 2-1:

“Se dovessimo giocare in Europa abbiamo ad oggi una buona condizione fisica, nel primo tempo ho visto una squadra propositiva con tanti tiri in porta. Nessun giocatore sta spiccando fisicamente, spero che le motivazioni ci aiutino.

ADV? Mi piace la positività, mancano dei giocatori per alzare il livello della squadra. Dobbiamo cercare calciatori con doti sia tecniche che morali. L’anno scorso sono arrivati giocatori sconosciuti che hanno fatto benissimo, devono vedere la Fiorentina come un punto di arrivo. Se poi arriva qualche calciatore affermato meglio...

Obiettivo settimo posto? Beh, significa dover far meglio dell’anno scorso... È un giusto obbiettivo.

Simeone e Diks? Ho trovato tutti i miei giocatori sul piano fisico e morale, Diks mi sta mostrando una buona gamba ed ottima abnegazione in più situazioni ma saranno necessari altri test per valutarlo bene. La sentenza?

Penso che lo meritiamo, attendiamo domani con serenità, se dovessimo giocare saremo pronti. Saponara out? Solo una contusione e per precauzione ha riposato”.