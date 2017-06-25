Corriere Fiorentino: Diks potrebbe non tornare a Firenze, il Feyenoord ha messo gli occhi su di lui

A breve un nuovo incontro tra Fiorentina e Samp per Ilicic, per Vecino sarà invece necessario aspettare il 10 agosto...

Nei prossimi giorni Fiorentina e Sampdoria torneranno a parlarsi per Josip Ilicic, alla luce della distanza tra richiesta e offerta. Per quanto riguarda Vecino, non c’è che attendere l’estinguersi della clausola rescissoria, con termine ultimo fissato al 10 agosto. Kevin Diks potrebbe non ritornare a Firenze, poiché il Feyenoord ha messo gli occhi su di lui: anche questa una valutazione che Corvino si appresta a fare nei prossimi giorni.

Fonte: Il Corriere Fiorentino