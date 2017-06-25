Equipe, Fiorentina vicina a Diallo, i viola vorrebbero portare in tutti i modi il francese a Firenze

Come riportato dal quotidiano francese Equipe, la Fiorentina vorrebbe allungare il proprio reparto difensivo. Il candidato..

Dopo Gaspar, Milenkovic e Hugo, la Fiorentina vorrebbe portare a Firenze un altro difensore. Come riportato dal quotidiano francese Equipe, Corvino vorrebbe portare Diallo a Firenze, per allungare ancor di piú il reparto difensivo. Il classe '96, in forza al Monaco, ha trovato poco spazio nell'ultima stagione e vorrebbe mettersi in gioco a Firenze, grazie all'aiuto di Pioli