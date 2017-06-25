Quotidiano Sportivo: per Kalinic niente sconti
La distanza fra domanda e offerta è ancora considerevole, e la Fiorentina non è disposta a scendere al di sotto dei 30 milioni di euro
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2017 12:05
L'edizione odierna del QS-La Nazione apre cercando di fare chiarezza sull'intrigo di mercato che vede come protagonista Nikola Kalinic. "Niente sconti", è questo il titolo scelto dal quotidiano per sottolineare la volontà della Fiorentina non accettare le offerte del Milan che, al momento, sono ben distanti dalla richiesta di 30 milioni di euro avanzata dalla società gigliata.