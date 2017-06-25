Quotidiano Sportivo: per Kalinic niente sconti

La distanza fra domanda e offerta è ancora considerevole, e la Fiorentina non è disposta a scendere al di sotto dei 30 milioni di euro

A cura di Redazione Labaroviola 25 giugno 2017 12:05

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi