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Diks a Pescara, Zampano alla Fiorentina. L’ultima idea viola per rinforzare la difesa

Rassegna Stampa

Diks a Pescara, Zampano alla Fiorentina. L’ultima idea viola per rinforzare la difesa

Redazione

15 Novembre · 13:55

Aggiornamento: 15 Novembre 2016 · 13:55

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Tra i possibili giocatori della Fiorentina in partenza spunta Diks, l’esterno classe 96 arrivato a Firenze quest’estate non ha mai trovato spazio. La soluzione di un addio (in prestito) a gennaio è da prendere in seria considerazione. Probabile che venga utilizzato come pedina di scambio per avviare l’affare con il Pescara per portare Zampano a Firenze. Il discorso potrebbe essere questo: viola e abruzzesi si scambiano subito i due giocatori. Poi, a giugno, si discuterà dei possibili riscatti che costringeranno la Fiorentina a un conguaglio economico nei confronti del Pescara. Lo riporta la Nazione.

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