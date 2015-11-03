Notizie Zampano Fiorentina

La Fiorentina punta ancora su Zampano del Pescara ma studia anche una soluzione per la fascia sinistra
02 giugno 2017 09:46
Leone (ds Pescara): "Alla fine per Zampano non se n'è fatto nulla. Berna? Vorrei vederlo 10 anni in viola come Antognoni"
25 maggio 2017 23:10
Mercato, per la fascia torna di moda il nome di Zampano
19 maggio 2017 11:26
Zampano: a breve il via alla trattativa. Torna di moda anche Skriniar della Samp
23 dicembre 2016 11:56
Diks a Pescara, Zampano alla Fiorentina. L'ultima idea viola per rinforzare la difesa
15 novembre 2016 12:55
Corvino insiste per Zampano, già a Firenze a gennaio per tre milioni di euro?
05 novembre 2016 20:33
Si scrive Zampano, si legge Dani Alves: Corvino ha in pugno il terzino destro
02 novembre 2016 19:29
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