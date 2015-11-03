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Notizie Zampano Fiorentina

La Fiorentina punta ancora su Zampano del Pescara ma studia anche una soluzione per la fascia sinistra

02 giugno 2017 09:46

Leone (ds Pescara): "Alla fine per Zampano non se n'è fatto nulla. Berna? Vorrei vederlo 10 anni in viola come Antognoni"

25 maggio 2017 23:10

Mercato, per la fascia torna di moda il nome di Zampano

19 maggio 2017 11:26

Zampano: a breve il via alla trattativa. Torna di moda anche Skriniar della Samp

23 dicembre 2016 11:56

Diks a Pescara, Zampano alla Fiorentina. L'ultima idea viola per rinforzare la difesa

15 novembre 2016 12:55

Corvino insiste per Zampano, già a Firenze a gennaio per tre milioni di euro?

05 novembre 2016 20:33

Si scrive Zampano, si legge Dani Alves: Corvino ha in pugno il terzino destro

02 novembre 2016 19:29

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