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La Fiorentina punta ancora su Zampano del Pescara ma studia anche una soluzione per la fascia sinistra

La Fiorentina prova a virare a destra, cercando di prendere una pedina che possa riempire una corsia difensiva da tempo sguarnita. Ora più che mai, almeno nei numeri, considerato che anche Salcedo – c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2017 09:46
La Fiorentina punta ancora su Zampano del Pescara ma studia anche una soluzione per la fascia sinistra -
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La Fiorentina prova a virare a destra, cercando di prendere una pedina che possa riempire una corsia difensiva da tempo sguarnita. Ora più che mai, almeno nei numeri, considerato che anche Salcedo – come Tello e De Maio – tornerà nella sua società di provenienza: il Chivas. Ecco che la corte per Francesco Zampano torna d’attualità. Il terzino del Pescara, classe ’93, non è stato mai veramente mollato da Corvino che ha continuato a seguirlo a fari spenti, aspettando la fine della stagione per provare a mettere in rosa un elemento interessante tra le poche note liete della stagione degli abruzzesi. Una trattativa che potrebbe concretizzarsi sulla base di circa tre milioni di euro. Un nome ‘vecchio’ per la difesa è Carmine Setola, classe ’99 che il Cesena aveva già prestato alla Fiorentina per il torneo di Viareggio. Adesso ci sarebbe la volontà di chiudere con il giovane cursore di sinistra, un innesto certamente di prospettiva.
La Nazione

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