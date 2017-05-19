Mercato, per la fascia torna di moda il nome di Zampano
Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina sta pensando a tutelarsi maggiormente sulle fasce. Caldi sono i nomi di..
A cura di Redazione Labaroviola
19 maggio 2017 11:26
Come riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, nella prossima stagione la Fiorentina vorrebbe maggiormente tutelarsi sulle fasce. Oltre al giovane Diks che rientrerà dal prestito al Vitiesse, il nome che circola con maggior insistenza è quello di Francesco Zampano, giovane terzino destro in forza al Pescara. Oltre a lui si punta anche a Sebastien Corchia, in scadenza il prossimo anno nel Lille