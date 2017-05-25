Leone (ds Pescara): "Alla fine per Zampano non se n'è fatto nulla. Berna? Vorrei vederlo 10 anni in viola come Antognoni"

La Fiorentina ha dei buoni giocatori ma vorrei che si tornasse al vecchio calcio, ora i giocatori sono sempre sul mercato

Luca Leone, direttore sportivo del Pescara, ha parlato dell'interessamento della Fiorentina per Zampano: "Ho sentito parlare anch’io di un interesse da parte della Fiorentina ma poi non se n’è fatto di niente".

Prosegue sui giovani viola: "Se ci interessano dei giovani viola? La Fiorentina ha dei buoni giocatori, abbiamo qualche idea per alcuni ruoli ma ancora è presto per fare dei nomi".

E sul futuro di Bernardeschi: "l futuro di Bernardeschi? Purtroppo il mercato è sempre difficile per i giocatori che hanno qualità, mi piacerebbe vederlo per dieci anni nella Fiorentina come Antognoni. Purtroppo nel calcio di oggi non è così. Mi piacerebbe che si tornasse al vecchio calcio, i giocatori sono continuamente sul mercato".

E conclude con un pensiero su Paulo Sousa: "L’operato di Sousa? A me è piaciuto, peccato che quest’annata l’abbia vissuta da separato in casa. Non c’è stata continuità di idee per migliorare la squadra".