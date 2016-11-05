Corvino insiste per Zampano, già a Firenze a gennaio per tre milioni di euro?

La caccia per il terzino destro continua. Il giovane del Pescara su cui c'è la Fiorentina

Obiettivo esterno per la Fiorentina in vista del mercato di gennaio. Il club viola starebbe continuando a osservare Francesco Zampano del Pescara e potrebbe chiudere la trattativa sulla base di tre milioni di euro già in inverno, per anticipare la concorrenza in vista della prossima estate. Corvino ha già incontrato il presidente del Pescara Sebastiani, il direttore generale della Fiorentina vuole portare subito a Firenze il terzino destro italiano. Francesco Zampano, classe 93, è uno dei talenti più promettenti del calcio italiano.