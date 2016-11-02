Si scrive Zampano, si legge Dani Alves: Corvino ha in pugno il terzino destro

Un problema annoso per la Fiorentina potrebbe finalmente essere risolto

Gli occhi di Pantaleo Corvino su Francesco Zampano: Cm.com riporta oggi di un contatto avvenuto tra il direttore generale viola ed il presidente degli abruzzesi Sebastiani. Solo un incontro interlocutorio, ma abbastanza per collocare la Fiorentina in pole per il ragazzo che, ad oggi, ha già dimostrato di avere superato ampiamente l'esame Serie A. Un terzino destro, Zampano, che ha già all'attivo tre assist goal in questa stagione e che per la spinta propulsiva qualcuno ha già paragonato ad un certo Dani Alves. Sebastiani ha chiesto non meno di 3 milioni in caso di acquisto già a gennaio, ma Corvino ha offerto la metà. Di sicuro il problema terzino destro, annoso in casa viola, è ancora una volta uno dei temi principali del mercato gigliato.