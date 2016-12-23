Zampano: a breve il via alla trattativa. Torna di moda anche Skriniar della Samp

Ore decisive per l'offerta della Fiorentina al Pescara, a riportarlo è La Nazione

Secondo quanto riportato da La Nazione, oggi in edicola, dovrebbe prendere il via a breve la trattativa tra Fiorentina e Pescara per portare in viola il il terzino Francesco Zampano. Secondo quanto appreso, infatti, Pantaleo Corvino sarebbe disposto ad inserire nella trattativa il difensore olandese Kevin Diks, in campo anche ieri sera nel pirotecnico pareggio contro il Napoli, che finirebbe così in prestito agli abbruzzesi. Torna intanto di moda anche il nome del difensore slovacco della Sampdoria, Milan Skriniar. Classe '95, ambidestro, privilegia la posizione di centrale in una difesa a quattro. Stando alle indiscrezioni sembra sia finito anche lui nel mirino della Fiorentina.