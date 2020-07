Diks: “Sogno di meritarmi la maglia della Fiorentina. Se non mi vogliono non mi metterò a piangere”

Kevin Diks, laterale olandese di proprietà della Fiorentina, in prestito all’ AGF di Aahrus, in Danimarca, sembra vicino a rimanere nella squadra nord Europea. Il direttore sportivo dei danesi ha già avviato i contatti con la Fiorentina per confermare il terzino, che ha anche parlato del suo futuro a Bold.dk:

“Qui all‘Agf mi sono trovato davvero bene, nel futuro non so ancora dove andrò. La mia priorità è restare ancora qua, ma resterò in ascolto delle varie offerte. Quattro anni fa firmai il mio contratto con la Fiorentina e du un sogno per me, lavoro per poter tornare ma se non dovesse succedere non mi metterò a piangere.

https://www.labaroviola.com/wp-admin/post.php?post=109924&action=edit