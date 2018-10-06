Oggi è il compleanno di Kevin Diks. Questo il tweet della Fiorentina...
Oggi è il compleanno di Kevin Diks che compie 22 anni. Il terzino destro olandese non ha ancora esordito in stagione con la maglia viola. Questa la celebrazione della Fiorentina tramite il profilo Twi...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 15:21
Oggi è il compleanno di Kevin Diks che compie 22 anni. Il terzino destro olandese non ha ancora esordito in stagione con la maglia viola. Questa la celebrazione della Fiorentina tramite il profilo Twitter ufficiale della società: