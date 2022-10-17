Ricordate Kokcu? Lo voleva la Fiorentina, oggi rifiuta fascia arcobaleno: "Ho altre convinzioni religiose"

La scelta di Orkun Kökçü, è un calciatore olandese naturalizzato turco, centrocampista del Feyenoord e della nazionale turca classe 2000 sta facendo discutere

A cura di Redazione Labaroviola 17 ottobre 2022 17:55

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