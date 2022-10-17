Ricordate Kokcu? Lo voleva la Fiorentina, oggi rifiuta fascia arcobaleno: "Ho altre convinzioni religiose"
La scelta di Orkun Kökçü, è un calciatore olandese naturalizzato turco, centrocampista del Feyenoord e della nazionale turca classe 2000 sta facendo discutere
Nella sfida di Eredevisie tra Az Alkmaar e Feyenoord, il capitano degli ospiti Orkun Kokcu ha rifiutato di indossare la fascia color arcobaleno: “Ho rispetto per tutti e ognuno è libero, ma io non sono la persona giusta per questa causa viste le mie convinzioni religiose”. Il giocatore nelle ultime settimane di mercato era stato accostato alla Fiorentina come alternativa a Barak, poi arrivato in viola.
LA GAZZETTA PARLA DI NICO GONZALEZ
https://www.labaroviola.com/gazzetta-scrive-nico-gonzalez-puo-lasciare-la-fiorentina-se-in-estate-arriva-una-grande-offerta/189256/