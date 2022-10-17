Gazzetta scrive: "Nico Gonzalez può lasciare la Fiorentina se in estate arriva una grande offerta"

Nico Gonzalez è la stella della Fiorentina, in questo inizio di stagione non ha praticamente mai giocato per via dell'infortunio

Questo è quello che scrive Gazzetta.it riguardo il futuro di Nico Gonzalez:

"La doppietta in Conference League ha riacceso i riflettori su Nicolas Gonzalez. In questo inizio di stagione l’argentino ha trascorso settimane complicate a causa di problemi fisici assortiti, ma adesso spera di averli definitivamente superati.

Per recitare un ruolo da protagonista con la Fiorentina, da qui alla pausa del campionato, e poi per essere convocato dalla Seleccion per il Mondiale. In Argentina sono convinti che il ct Scaloni lo porterà con sé in Qatar. Perché un talento come quello di Nico può fare tremendamente comodo anche se in rosa hai sua Maestà Leo Messi.

Un autunno da… Gonzalez può rimettere il nome dell’ex Argentinos Juniors sul taccuino delle grandi d’Europa che in passato hanno speso migliaia di euro in biglietti aerei per andare a visionarlo quando il ragazzo ancora militava nell’ex club di Maradona e Riquelme. Restringendo il discorso solo all’Italia, c’erano relazioni su di lui nelle sedi della Juventus, del Milan, delle romane, del Napoli, dell’Atalanta, dell’Udinese e dell’Inter che nel giugno 2018 era stata a un passo dall’acquistarlo in tandem prima con il Sassuolo e poi con il Cagliari. L’operazione saltò e nel luglio dello stesso anno lo Stoccarda se lo assicurò pagandolo 11,2 milioni.

A posteriori un grande affare visto che tre stagioni dopo lo ha rivenduto per 24 milioni più 3 di bonus alla Viola. Il tutto nonostante un 2020-21 nel quale Nico aveva dovuto fare i conti con parecchi problemi muscolari. La sua quotazione, però, era schizzata alle stelle grazie alla vittoria della Coppa America senza reti, ma con 4 partite su 7 giocate dal titolare. Sulle sue tracce c’erano anche il Barcellona, l’Arsenal, il Tottenham, il Brighton, il Leeds e almeno un paio di altri club italiani che però ritenevano troppo alte le richieste dello Stoccarda. Commisso ha invece deciso di puntare forte sul talento di Belén de Escobar e adesso spera di goderselo.

Non ci sono dubbi sul fatto che Gonzalez abbia una qualità da Champions League: quando sta bene carezza il pallone, disorienta gli avversari ed è capace di giocate decisive. Non solo di servire assist, ma anche di segnare. Nel 2021-22 ha chiuso il campionato in maniera sontuosa e, totalizzando 7 gol e 7 assist, ha permesso alla Fiorentina di centrare il settimo posto e dunque l’accesso ai play off di Conference League. La nuova stagione però è iniziata piuttosto male con l’infortunio all’anca rimediato nell’amichevole col Betis e poi di una fastidiosissima tallonite che lo ha tormentato non consentendogli di allenarsi bene.

Con la doppietta di giovedì, che era stata preceduta dalla rete all’Hellas Verona, spera di essersi messo il momento negativo alle spalle. Di certo chi lo stimava in passato tornerà a seguirlo. Soprattutto se sfrutterà la vetrina in Qatar. Non aspettatevi che Commisso lo “molli” a gennaio, ma un’annata sul livello della scorsa, o addirittura migliore, la prossima estate potrebbe far arrivare a Firenze una grande offerta."

IL RETROSCENA DI MENCUCCI

https://www.labaroviola.com/mencucci-mutu-lavevamo-venduto-alla-roma-poi-salto-non-la-presi-benissimo-poi-segno-in-cl/189226/