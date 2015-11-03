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Notizie Kokcu Fiorentina

Ricordate Kokcu? Lo voleva la Fiorentina, oggi rifiuta fascia arcobaleno: "Ho altre convinzioni religiose"

17 ottobre 2022 17:55

Kokcu alla Fiorentina? Macchè: "La Fiorentina non è tra le mie opzioni, non è meglio del Feyenoord"

19 agosto 2022 12:25

Nazione, colpo mezzala, presto nuovo incontro per Bajrami. Barak l’alternativa, servono 18 milioni 

19 agosto 2022 09:30

Nazione, Fiorentina su Kocku del Feyenoord: gli olandesi hanno chiesto 18 milioni 

17 agosto 2022 09:36

Di Marzio tira fuori un altro nome: "Anche Kokcu del Feyenoord per il centrocampo della Fiorentina"

16 agosto 2022 23:58

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