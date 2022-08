Di Marzio tira fuori un altro nome: “Anche Kokcu del Feyenoord per il centrocampo della Fiorentina”

La Fiorentina è al lavoro per regalare a Vincenzo Italiano un nuovo rinforzo a centrocampo. Oltre ai nomi noti di Barak e Bajrami, nella lista della società toscana spunta il nome di Kocku del Feyenoord. L’obiettivo numero uno per il centrocampo della Fiorentina è Antonin Barak. Il centrocampista non è partito titolare nell’esordio in campionato del Verona, e lo stesso Cioffi ha confermato le voci di mercato sul calciatore ceco. In seconda fila, dopo Barak, rimane vivo per la Fiorentina il nome di Bajrami dell’Empoli, per il quale nei giorni scorsi è stato proposto uno scambio con Zurkowski. Oltre ai due centrocampisti, già volti noti in Serie A, il nome nuovo nella lista della Fiorentina è quello di Orkun Kokcu del Feyenoord. Il centrocampista olandese naturalizzato turco, classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile della squadra olandese. In prima squadra ha totalizzato 130 presenze in tutte le competizioni, segnando 20 gol. Inoltre, vanta 16 presenze nella nazionale turca. Ad aprile del 2021, il Milan aveva avuto un meeting con l’entourage del giocatore. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

PEDULLA PARLA DI BARAK, LE ULTIME