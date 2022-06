Dall’Olanda, la Fiorentina interessata a Cyriel Dessers, capocannoniere dell’ultima Conference League

Fiorentina interessata a Cyriel Dessers, attaccante di proprietà del Genk che ha disputato l’ultima stagione in prestito al Feyenoord. Stando a quanto riportato da 1908.nl, il club viola starebbe pensando all’attaccante nigeriano per rinforzare il reparto avanzato. Il Feyenoord potrebbe riscattarlo per 4 milioni di euro ma, al momento, non sembra intenzionato ad esercitare il riscatto. L’attaccante classe ’94 ha totalizzato 41 presenze fornendo 20 gol (di cui 10 in Conference League risultandone il capocannoniere) e 4 assist con la maglia del Feyenoord.