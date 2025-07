Clamoroso Hancko: In un giorno salta il trasferimento in Arabia e accetta l’offerta dell’Atletico Madrid

L’ex giocatore viola David Hancko era vicinissimo a diventare un nuovo terzino dell’Al-Nassr, ma il trasferimento è saltato definitivamente sul più bello. Infatti, lo slovacco era arrivato in Austria dove il club saudita sta svolgendo il ritiro pronto ad iniziare la sua nuova avventura. Una volta sul posto però, i dirigenti arabi hanno respinto il giocatore ed il suo entourage i quali, dopo sono dovuti tornare in Olanda con amarezza e rabbia per quanto accaduto.

Secondo la stampa olandese, alcuni cambi dirigenziali nell’Al-Nassr hanno fatto saltare la trattativa, ma la telenovela non finisce qui perché Hancko, appena tornato al Feyenoord, ha subito accettato nel giro di poche ore l’offerta dell’Atletico Madrid volando in Spagna per fare le visite mediche prima di diventare un calciatore spagnolo.

Fonte: Cronache di spogliatoio