Romano: “Niente Hancko per Inter e Juve, l’ex viola firmerà con l’Al-Nassr di Ronaldo”

L’ex viola David Hancko non tornerà in Italia, infatti il terzino slovacco non diventerà un nuovo giocatore di Inter o Juventus che si erano interessate a lui. Il giocatore andrà in Arabia per diventare un compagno di squadra di Cristiano Ronaldo tra le fila dell’Al-Nassr per una cifra di 35 milioni da versare nelle casse del Feyenoord in cui ha militato per 3 stagioni dove ha vinto un campionato olandese, una coppa nazionale e la Supercoppa con 123 presenze e 14 reti in tutte le competizioni.

Inter e Juventus lo avevano corteggiato insistentemente, ma non erano arrivate mai vicine a soddisfare la richiesta del club olandese che aveva da tempo aperto un’asta per il terzino che ha fatto molto bene anche nelle competizioni europee fatte con il Feyenoord. Lo riporta Fabrizio Romano.